CRM-тренды 2020
Каковы тенденции CRM на 2020 год, которые выделяют для себя пользователи систем управления взаимоотношениями с клиентами? По всему спектру B2B-компаний это прослеживаются на удивление схожие аспекты: каждая B2B-компания, использующая CRM, нуждается в большем внедрении инструментов этой системы. Проблема…
Планирование ИТ бюджета 2020
Spiceworks недавно выпустила свой отчет о состоянии ИТ за 2020 год. Они опросили более 1000 покупателей ИТ-решений в компаниях в Северной Америке и Европе. Исследование было сосредоточено на том, как организации будут расходовать свои технологические бюджеты на следующий год. Согласно их отчету, замена…
Цифровое преобразование сдерживается нехваткой квалифицированных кадров
Опрос Veeam считает цифровую трансформацию горячей темой, однако прогресс 44% фирм в этом вопросе сдерживается нехваткой необходимых навыков. А между тем, стоимость простоя для самых важных приложений составляет 67 651 долл. США в час. Большинство организаций считают, что цифровое преобразование может…
Прогнозы по ИТ-автоматизации 2020
Каждый год Gartner выпускает серию прогнозов чтобы сориентировать бизнесы и IТ-руководство на следующий год. Эти предсказания иногда новы (блокчейн будет бороться с дипфейками), иногда рутинны (многооблачные облака станут более распространенными), но они всегда проницательны. Таким образом, чтобы…
Автоматизация и обучение бизнес-процессов с помощью RPA, AI и ML
Роботизированные процессы автоматизации (РПА, RPA), искусственный интеллект (ИИ, AI) и машинное обучение (МО, ML) - все это используется для автоматизации бизнес-процессов и ускорения принятия решений. Каковы преимущества каждой из этих технологий и как компании используют их? Общим моментом для этих…
Оборудование, которое стоит рассмотреть для включения в ваш ИТ-бюджет в 2020 году
Узнайте, как определить, какое оборудование включить в ваш IТ-бюджет на 2020 год, и как рассчитать стоимость оборудования для вашей организации.
Недостатки облачных сервисов — 9 основных проблем облачных вычислений в 2020 году
Недостатки облачных сервисов на примере 9 проблем актуальных в 2020 году. Причины и пути решения проблем облачных сервисов, от безопасности и управления расходами до трудностей с миграцией.
8 угроз информационной безопасности на которые стоит обратить внимание в 2020 году
Всё про основные угрозы информационной безопасности организации в 2020 году: фишинг, IoT, шифровальщики-вымогатели, инсайдерские атаки и DDoS. А также анализ угроз информационной безопасности предприятий.
Топ-5 ведущих тенденций IТ-аутсорсинга в 2020 году
Как правильно использовать IТ-аутсорсинг в 2020 году? Чего компании ожидают от поставщиков услуг? Будут ли они расширять сотрудничество с внешними разработчиками программного обеспечения?
6 тенденций найма персонала, которые преображают процесс поиска талантов в сфере IТ
Испытываете трудности с заполнением вакансий? Вот как улучшение условий работы сотрудников, внутренний рекрутинг и умелое использование ИИ дают некоторым компаниям преимущество в найме IT персонала.
7 тенденций найма специалистов в области IT в 2020 году
Новые тенденции в рекрутинге IT-персонала вызваны дефицитом талантов который оказывает давление на практику найма IT-компаний, вынуждая проявлять изобретательность и прилагать массу усилий.
12 лучших практик React в 2020 году
У всех разработчиков внешнего интерфейса, которые занимаются созданием высокоинтерактивных пользовательских интерфейсов, наверняка, в наборе инструментов есть React. При работе над программами на основе React, нужно проявлять осторожность и делать все в соответствии с передовыми методами React.