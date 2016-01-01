CRM-тренды 2020 

Spiceworks недавно выпустила свой отчет о состоянии ИТ за 2020 год. Они опросили более 1000 покупателей ИТ-решений в компаниях в Северной Америке и Европе. Исследование было сосредоточено на том, как организации будут расходовать свои технологические бюджеты на следующий год. Согласно их отчету, замена…